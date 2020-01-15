В Одесі журналістів не пустили на брифінг голови податкової служби України Сергія Верланова.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Уточнюється, що на захід не були пропущені журналісти як мінімум восьми видань, серед яких “Думська”, “Редакція”, “Пушкінська”, “Думська ТВ”, “Україна” і “5-й телеканал”.

При цьому охоронець заявив журналістам, що пускає на брифінг тільки тих представників преси, які “є в списках”.

Відзначається, що за якими ознаками складався “список”, залишається невідомим. На захід пропустили співробітників телеканалів “Інтер” і “1 + 1”.

В даний момент на місце викликали поліцію.

Пізніше до журналістів вийшла прес-секретар голови податкової служби і заявила, що їх не пропускають на “режимний об’єкт”.