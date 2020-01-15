Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.
Уточнюється, що на захід не були пропущені журналісти як мінімум восьми видань, серед яких “Думська”, “Редакція”, “Пушкінська”, “Думська ТВ”, “Україна” і “5-й телеканал”.
При цьому охоронець заявив журналістам, що пускає на брифінг тільки тих представників преси, які “є в списках”.
Відзначається, що за якими ознаками складався “список”, залишається невідомим. На захід пропустили співробітників телеканалів “Інтер” і “1 + 1”.
В даний момент на місце викликали поліцію.
Пізніше до журналістів вийшла прес-секретар голови податкової служби і заявила, що їх не пропускають на “режимний об’єкт”.
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