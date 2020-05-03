У Роздільнянському районі Одеської області чоловік вивісив 1 травня прапор Радянського Союзу на даху свого будинку і став фігурантом кримінальної справи.

Про це повідомляє поліція області.

52-річний житель одного із сіл району пояснив, що таким чином хотів відзначити Міжнародний день праці.

Правоохоронці вилучили у чоловіка прапор і порушили проти нього справу за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу.

Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без.