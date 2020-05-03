Про це повідомляє поліція області.
52-річний житель одного із сіл району пояснив, що таким чином хотів відзначити Міжнародний день праці.
Правоохоронці вилучили у чоловіка прапор і порушили проти нього справу за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу.
Фото: Нацполіція
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без.
- У Хмельницькій області з’явився Музей пропаганди.