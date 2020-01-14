Через корупційний скандал в Одеській області усунули все керівництво Державної податкової служби (ДПС) і призначили службову перевірку.

Про це в Facebook написав керівник ДПС України Сергій Верланов.

Він пояснив, що прийняв відповідне рішення після того, як детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) надали інформацію щодо викриття в.о. начальника управління ДПС на пропозиції 25 тисяч доларів хабара.

Вона пропонувала хабар голові структурного підрозділу регіональної прокуратури.

У відповідь представник прокуратури повинен був не перешкоджати протиправній діяльності співробітників податкової, пов’язаної з отриманням неправомірної вигоди від підприємців, і не привертати податківців до відповідальності, в тому числі кримінальної.

Правоохоронці зафіксували факт дачі хабара.

“Почуте і побачене є неприпустимим. Будь-які прояви корупції та зловживань в рядах податкової будуть викорінені … відсторонюється все керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків і ініціюю внутрішнє службове розслідування щодо зазначених фактів”, – написав Верланов.

У зв’язку з цим, він заявив про проведення перевірки керівного складу центрального апарату ДПС і територіальних органів ДПС на предмет корупції.

“Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повну співпрацю і буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої ряди від недобросовісних і корумпованих співробітників”, – написав Верланов.