Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Аварія сталася близько 17-ї години в суботу, 22 лютого, в одному з сіл Білгород-Дністровського району.
“Поліцейський не впорався з керуванням мотоцикла марки “МТ-11″, в результаті чого транспортний засіб перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир мотоцикла загинув, а водій отримав тілесні ушкодження”, – йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що поліцейський знаходився в стані сп’яніння. У водія виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові.
Правоохоронець затриманий. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри і обрання щодо нього запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Одеської області. У разі доведення провини затриманому загрожує до 8 років в’язниці.
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