Інспектор поліції охорони влаштував ДТП в Одеській області, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Аварія сталася близько 17-ї години в суботу, 22 лютого, в одному з сіл Білгород-Дністровського району.

“Поліцейський не впорався з керуванням мотоцикла марки “МТ-11″, в результаті чого транспортний засіб перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир мотоцикла загинув, а водій отримав тілесні ушкодження”, – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що поліцейський знаходився в стані сп’яніння. У водія виявлено 2,03 проміле алкоголю в крові.

Правоохоронець затриманий. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри і обрання щодо нього запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Одеської області. У разі доведення провини затриманому загрожує до 8 років в’язниці.