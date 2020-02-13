В Одеський області поліцейському, який керував автотранспортом в стані сп'яніння, загрожує безальтернативне звільнення з лав поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

У поліцію надійшло повідомлення, що в селі Олександрівка Одеської області сталася аварія з потерпілими.

“Для перевірки повідомлення на місце був направлений наряд сектора реагування патрульної поліції. Пізніше по спецлінії 102 надійшло ще одне повідомлення від учасників дорожньо-транспортної пригоди. Громадяни говорили, що на місце аварії для оформлення ДТП на власному автомобілі і в цивільному одязі прибув слідчий з явними ознаками алкогольного сп’яніння”, – розповіли в пресслужбі.

На місце події виїхали співробітники інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП і управління внутрішньої безпеки в Одеській області.

“Встановлено, що поліцейський перебував поза службою. Відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – розповіли у відомстві.

Правоохоронці почали службове розслідування, на період якого поліцейського усунули від виконання обов’язків за посадою.

“Йому загрожує безальтернативне звільнення з поліції”, – додали в пресслужбі.