14 червня в Одесі померла легкоатлетка Катерина Катющева, яка напередодні отримала тепловий удар на трасі ультрамарафон "Ультра-Трейл Куяльник".

Про смерть спортсменки повідомив в Facebook прес-секретар Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов.

“Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке вісім годин без свідомості в пустелі при температурі під 40 градусів”, – написав Соколов.

13 червня лідер 67-кілометрового забігу Катющева несподівано пропала, повідомляв у Facebook-паблік Odessa Marathon. До фінішу залишалося близько 10 км.

“На сполох забила спортсменка, яка бігла майже відразу за нею другою. Не виявивши її на фініші, друзі підняли на вуха весь біговий рух з Одеси, зробили максимальні зусилля по залученню ЗМІ, поліції і самі включилися в пошуки бігунки”, – говорилося в повідомленні.

Через кілька годин спортсменку вдалося знайти завдяки сигналу мобільного.

“Стан Катерини було важким, відбулося розсіювання свідомості. Їй дали води, зробили зовнішній огляд, МРТ і кардіограму, потім медпрацівники ввели глюкозу, після чого перевели в реанімацію”, – розповів в Facebook учасник пошуків Ігор Мишко.

Друзі залишалися з Катющевою до ранку, потім лікарі сказали, що ситуація під контролем. Але ввечері організм жінки не витримав, написав він.