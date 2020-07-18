У ДТП на Одещині загинули шестеро осіб, ще троє постраждали

В суботу вранці, 18 липня, в Одеській області зіткнулися дві автівки, внаслідок чого загинуло шестеро людей, ще трьох госпіталізували.

Про це повідомляє ДСНС.

Аварія сталася на автошляху Одеса – Рені, поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району.

“18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули 6 осіб і 3 госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 року народження”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники з використанням спеціального обладнання вилучили загиблих та змили залишки пального з проїжджої частини автошляху.