Covid-19 Україна

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У ДТП на Одещині загинули шестеро осіб, ще троє постраждали

В суботу вранці, 18 липня, в Одеській області зіткнулися дві автівки, внаслідок чого загинуло шестеро людей, ще трьох госпіталізували.

Субота, 18 липня 2020, 10:55

Про це повідомляє ДСНС.

Аварія сталася на автошляху Одеса – Рені, поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району.

“18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули 6 осіб і 3 госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 року народження”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники з використанням спеціального обладнання вилучили загиблих та змили залишки пального з проїжджої частини автошляху.

Фото: ДСНС

  • В Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся родина.
Теги: ДТП, загинули, Одеська область, постраждалі

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