У ДТП на Одещині загинули шестеро осіб, ще троє постраждали

Про це повідомляє ДСНС.
Аварія сталася на автошляху Одеса – Рені, поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району.
“18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули 6 осіб і 3 госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 року народження”, – йдеться в повідомленні.
Рятувальники з використанням спеціального обладнання вилучили загиблих та змили залишки пального з проїжджої частини автошляху.
- В Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся родина.