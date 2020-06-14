Про це повідомляє поліція області.

“Попередньо встановлено, що троє жителів села Дачне у віці від 23 до 29 років принесли додому до одного з них кілька знайдених в місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним з пристроїв стався вибух”, – йдеться в повідомленні.

Осколкові поранення кінцівок отримали не тільки троє чоловіків, а й жінки 1994 го і 1949 років народження, які знаходилися поруч з ними у дворі, зазначили правоохоронці.

“Поліцейські вилучили ще дві гранати. Обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України”, – розповіли у відомстві.

РГД-5 – радянська наступальна ручна граната з радіусом забійної дії осколків до 25 метрів.