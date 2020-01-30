Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook.



“В результаті проведених заходів в аеропорту “Одеса” був виявлений і затриманий організатор каналу незаконної торгівлі людьми – громадянка України, яка намагалася доставити на Кіпр свою співвітчизницю з метою подальшої сексуальної експлуатації. Використавши скрутне матеріальне становище жертви, організатор запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 – 3000 доларів США і взяла на себе зобов’язання по оформленню необхідних документів та перекриття фінансових витрат”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в даний момент організатор була затримана. Їй інкримінують правопорушення за ч.2 ст. 149 (торгівля людьми).

Судом для зловмисниці було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Прикордонники ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми ✈ У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» правоохоронці затримали організаторку транскордонного каналу торгівлі людьми ⛓, що намагалася доправити до Кіпру свою "підопічну" для подальшої сексуальної експлуатації. Використавши скрутне матеріальне становище жертви, "чуйна" жінка запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 – 3000 доларів США та взяла на себе зобов’язання оформити необхідні документи і перекрити фінансові витрати.Жертва торгівлі людьми від поїздки відмовилась. Детальніше тут 👇https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-prikordonniki-likviduvali-shche-odin-transkordonniy-kanal-torgivli-lyudmi/#ДПСУ #Держприкордонслужба #прикордонники #новини #border_guards #newsПівденне регіональне управління Державної прикордонної служби України МВС України Національна поліція України Генеральна прокуратура України Andriy Demchenko Олег Боико (Oleg Boiko) Gepostet von Державна прикордонна служба України am Donnerstag, 30. Januar 2020