Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.
Уточнюється, що тигреня відчуває себе добре і перебуває поруч з мамою.
Пізніше тигреня випустять в загальний вольєр, щоб його змогли побачити відвідувачі зоопарку.
На даний момент у тигреняти ще немає імені, оскільки за традицією його повинні придумати одесити на конкурсі “Дай ім’я малюку”.
Зараз в зоопарку Одеси живе пара амурських тигрів Наталі і Тайгер. У минулому році в зоопарк прибув ще один молодий тигр.
Відзначається, що амурські тигри є найбільшими кішками в світі і занесені в Міжнародну червону книгу.
- У поліції повідомляють, що виявили на острові Жуків тигрів, яких тримали в поганих умовах.