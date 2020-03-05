Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Уточнюється, що тигреня відчуває себе добре і перебуває поруч з мамою.

Пізніше тигреня випустять в загальний вольєр, щоб його змогли побачити відвідувачі зоопарку.

На даний момент у тигреняти ще немає імені, оскільки за традицією його повинні придумати одесити на конкурсі “Дай ім’я малюку”.

Зараз в зоопарку Одеси живе пара амурських тигрів Наталі і Тайгер. У минулому році в зоопарк прибув ще один молодий тигр.

Відзначається, що амурські тигри є найбільшими кішками в світі і занесені в Міжнародну червону книгу.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская