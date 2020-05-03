Український рейдовий буксир "Яни Капу", який побував в російському полоні, після тривалих відновлювальних робіт на військово-морській базі Очакова повернувся в Одесу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Український рейдовий буксир “Яни Капу” після повернення з російського полону та тривалого ремонту у військово-морській базі м. Очаків повернувся до Одеси. Екіпаж буксира провів серйозну роботу з його відновлення, щоб перебазувати до військово-морської бази “Південь” для продовження ремонтних робіт”, – йдеться у повідомленні.

Керував переходом рейдового катеру його перший командир Юрій Будзило.

“Відремонтували управління головними двигунами, мідь вирізали, ми її замінили. Потім збирали разом частково розібрані двигуни – робили все для того, щоб буксир вийшов в море і виконував поставлені завдання”, – сказав Будзило

Приєдналася до своєї команди і собака Джессі. Коли екіпаж захопили в полон, вона ще довгих 8 місяців перебувала на території прикордонної служби Росії, а потім її передали родині українського моряка Сергія Чуліби в Херсонську область.

“Зараз Джессі знову на кораблі. Вона розуміє, що є членом екіпажу, і всім чужим дає грізну відсіч”, – зазначили в Міноборони.

Фото: Аліна Деак

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві спустили на воду малий броньований артилерійський катер “Нікополь”, який разом з екіпажем був захоплений у Керченській протоці у 2018 році.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. #Букви нагадали, як це було.

В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес по поверненню кораблів, 20 листопада вони почали прибувати до Очакова.