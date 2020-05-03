Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Український рейдовий буксир “Яни Капу” після повернення з російського полону та тривалого ремонту у військово-морській базі м. Очаків повернувся до Одеси. Екіпаж буксира провів серйозну роботу з його відновлення, щоб перебазувати до військово-морської бази “Південь” для продовження ремонтних робіт”, – йдеться у повідомленні.
Керував переходом рейдового катеру його перший командир Юрій Будзило.
“Відремонтували управління головними двигунами, мідь вирізали, ми її замінили. Потім збирали разом частково розібрані двигуни – робили все для того, щоб буксир вийшов в море і виконував поставлені завдання”, – сказав Будзило
Приєдналася до своєї команди і собака Джессі. Коли екіпаж захопили в полон, вона ще довгих 8 місяців перебувала на території прикордонної служби Росії, а потім її передали родині українського моряка Сергія Чуліби в Херсонську область.
“Зараз Джессі знову на кораблі. Вона розуміє, що є членом екіпажу, і всім чужим дає грізну відсіч”, – зазначили в Міноборони.
Фото: Аліна Деак
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві спустили на воду малий броньований артилерійський катер “Нікополь”, який разом з екіпажем був захоплений у Керченській протоці у 2018 році.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. #Букви нагадали, як це було.
В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес по поверненню кораблів, 20 листопада вони почали прибувати до Очакова.
- Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали плафони, розетки і унітази на кораблях. 21 листопада Президент Володимир Зеленський прибув до Очакова, де підтвердив, що на катерах “Нікополь” і “Бердянськ” і буксирі “Яни Капу” немає частини обладнання і озброєння.
- 25 листопада Президент Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в ході якої зажадав повернути вкрадене з кораблів обладнання.