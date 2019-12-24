Про це поінформували в прес-центрі Військово-морських сил Збройних сил України.
“24.12.2019 року до Одеського порту завітав американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США “USS Ross”, названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса — героя Другої світової війни, який нагороджений Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор. Судно прибуло в межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із країнами – членами НАТО”, – наголошується в повідомленні.
Раніше екіпаж “USS Ross” вже брав участь у міжнародних навчаннях “Сі Бриз 2016” і тоді також кілька днів провів в Одесі.
Цього року есмінець два тижні перебував у Констанці (Румунія) та Варні (Болгарія), де проводив операції із забезпечення безпеки.
“USS Ross” оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis; пусковими установками з крилатими ракетами Tomahawk, зенітними ракетами RIM-156 SM-2 або протичовновими ракетами RUM-139 VL-Asroc; а також різним кулеметно-гарматним озброєнням. Корабель може взяти на борт один вертоліт Sikorsky SH-60 Seahawk.
- У жовтні есмінець із керованою ракетною зброєю USS Porter (DDG 78) зайшов у Чорне море, щоб підвищити регіональну стабільність на морі і продемонструвати підтримку союзникам і партнерам по НАТО в регіоні.