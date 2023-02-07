Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Прем’єр-міністр зазначив, що минулого тижня сталася масштабна технологічна аварія на одній із підстанцій, яка забезпечувала електрикою пів мільйона людей в Одеському районі. За його словами, вдалося повністю заживити критичну інфраструктуру та частково повернути світло мешканцям.
Міністр енергетики Герман Галущенко також повідомив, що всі генератори, відправлені в Одесу, вже доставлено в місто. За даними Одеської ОВА, мовиться про 82 дизель-генератори.
Як зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації, усі котельні централізованого опалення заживлено. і вони забезпечують теплом 90% мешканців. Решта 10% – це локальні котельні, які працюють від подачі електроенергії. В ОВА наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Об’єкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів.
Крім того, за інформацією Одеської ОВА, в Одеському районі працює 342 “Пункти незламності”, зокрема 300 – у місті Одеса.
Також прем’єр-міністр дав завдання завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Крім цього, уряд на найближчому засіданні планує розглянути виділення коштів для Одеської ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.
- В Одесі та Одеському районі ситуація зі світлом може покращитися 10 лютого. Нині фахівці зосередилися на ремонті одного з головних енергетичних об’єктів.
- В Одесі все ще до 40% споживачів (280 тисяч) залишаються без електропостачання. У регіоні діють екстренні відключення світла, ремонти на підстанції тривають цілодобово.
- Споживання електроенергії в Україні поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.