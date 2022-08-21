Про це повідомив голова одеської ГО “Зелений лист” Владислав Балінський.

Військову техніку доставили з бойових позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Надалі вони поповнять колекцію Військового філіалу Одеського історико-краєзнавчого музею.

Привезли російський багатоцільовий бронетранспортер, артилерійську установку, бойову машину десанту та іншу техніку окупантів.

“На 411 батареї з’явилися нові експонати: московітська техніка таки дійшла до Одеси. Як і обіцяли марков, царьов та інші пі***ли. Щоправда, найсучасніша російська зброя “аналоговнет” після привітної зустрічі із ЗСУ, виглядає не дуже”, – зазначив Балінський.

Інша аналогічна виставка відкрилася раніше на центральній площі міста Подільськ Одеської області. Представлено обгорілі рештки командно-штабної машини, багатофункціональний тягач МТ-БЛ, бойова машина десанту тощо. Техніка була ліквідована під час одного з боїв у селі Кашперо-Миколаївка Миколаївської області силами 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.