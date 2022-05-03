Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Зброї забагато не буває. І очевидно, що в найближчі тижні Україна стане ще сильнішою.
“Але нам треба ще більше. Давайте вже мріяти про ракети, які здатні досягати не лише крейсера “Москва”, але й міста Москва”, – зазначив лідер “ЄС”.
Окрім цього, Порошенко закликав до посилених санкцій проти РФ. Санкції мають бути відчутні не лише для російської верхівки, а й для так званого “глибинного” народу з далеких провінцій, який і є соціальною базою путінського режиму, котрий підтримав його криваві злочини і який має розділити відповідальність “разом зі своїм фюрером”.
Обмірковуючи ситуацію щодо економічних наслідків, політик зауважив, що План Маршалла стане реальністю для України, так само як став Ленд-ліз. Необхідно забезпечити виважені економічні рішення. І жорсткий контроль за використанням кожної гривні, долара, євро, які йдуть на відновлення економіки.
“А це означає – настав час повернутися до прозорих конкурсів на керівництво НАБУ і Спеціалізованого антикорупційного прокурора; інших реформ, які необхідні з огляду на те, що ми незабаром станемо країною-кандидатом в члени ЄС”, – наголосив Петро Порошенко.
- Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини вирішив поставити Україні важке озброєння, а саме 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу.
- Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні партію важкого озброєння. Йдеться про самохідні артилерійські установки “Цезар”.
- Литва виступила за впровадження проти РФ найжорсткіших санкцій. Країна планує переконувати інші держави, які мають сумніви, чи потрібно посилювати обмеження.
- Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.
- Через десять тижнів після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Ізраїль завершує етап свого нейтралітету у ставленні до цієї війни. На це вплинули антисемітські висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та очолюваного ним відомства загалом.