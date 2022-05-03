Лідер партія "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту наголосив на необхідності відновлення економіки в умовах бойових дій. Він також закликав союзників надати ще більше зброї Україні та поглибити санкції проти РФ.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Зброї забагато не буває. І очевидно, що в найближчі тижні Україна стане ще сильнішою.

“Але нам треба ще більше. Давайте вже мріяти про ракети, які здатні досягати не лише крейсера “Москва”, але й міста Москва”, – зазначив лідер “ЄС”.

Окрім цього, Порошенко закликав до посилених санкцій проти РФ. Санкції мають бути відчутні не лише для російської верхівки, а й для так званого “глибинного” народу з далеких провінцій, який і є соціальною базою путінського режиму, котрий підтримав його криваві злочини і який має розділити відповідальність “разом зі своїм фюрером”.

Обмірковуючи ситуацію щодо економічних наслідків, політик зауважив, що План Маршалла стане реальністю для України, так само як став Ленд-ліз. Необхідно забезпечити виважені економічні рішення. І жорсткий контроль за використанням кожної гривні, долара, євро, які йдуть на відновлення економіки.