Про це повідомляє Аljazeera.

Поки відомо, що в мечеті вибухнули шість кондиціонерів. Причиною вибуху називають скупчення газу після витоку з трубопроводу.

Трагедія сталася під час традиційної молитви. Загинули віряни, в тому числі дитина семи років. Багато постраждалих у тяжкому стані.

Повідомляється, що понад 50 осіб отримали опіки і поранення.

  • Раніше повідомлялося, що у  столиці Лівану, Бейруті, неподалік порту знайшли більше чотирьох тонн аміачної селітри близько. Вибухонебезпечну речовину виявили військові.