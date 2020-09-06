У місті Нараянгандж на сході Бангладеш 4 вересня в мечеті прогримів вибух, в результаті якого загинули як мінімум 24 особи.

Про це повідомляє Аljazeera.

Поки відомо, що в мечеті вибухнули шість кондиціонерів. Причиною вибуху називають скупчення газу після витоку з трубопроводу.

Трагедія сталася під час традиційної молитви. Загинули віряни, в тому числі дитина семи років. Багато постраждалих у тяжкому стані.

Повідомляється, що понад 50 осіб отримали опіки і поранення.