Про це повідомляє Аljazeera.
Поки відомо, що в мечеті вибухнули шість кондиціонерів. Причиною вибуху називають скупчення газу після витоку з трубопроводу.
Трагедія сталася під час традиційної молитви. Загинули віряни, в тому числі дитина семи років. Багато постраждалих у тяжкому стані.
Повідомляється, що понад 50 осіб отримали опіки і поранення.
- Раніше повідомлялося, що у столиці Лівану, Бейруті, неподалік порту знайшли більше чотирьох тонн аміачної селітри близько. Вибухонебезпечну речовину виявили військові.