В одній з найбільших в'язниць американського штату Нью-Гемпшир зафіксували сплеск заражень коронавірусом. Там зареєстровано 120 випадків зараження серед арештантів, а ще 6 - серед працівників пенітенціарної установи.

Про це повідомляє Associated Press.

Начальник в’язниці повідомив, що вакцинацію проти коронавірусу у закладі розпочали лише кілька тижнів тому. При цьому, перші дози щеплення отримали менш як 12 осіб.

Як саме заразилися ув’язнені — невідомо.

Це не перший подібний випадок у США. Приміром, в одній із в’язниць штату Мен оголосили надзвичайну ситуацію через сплеск заражень коронавірусом серед арештантів. Окрім цього, вірус поширювався серед працівників, тож у закладі критично бракувало персоналу.