Про це повідомляє Associated Press.
Начальник в’язниці повідомив, що вакцинацію проти коронавірусу у закладі розпочали лише кілька тижнів тому. При цьому, перші дози щеплення отримали менш як 12 осіб.
Як саме заразилися ув’язнені — невідомо.
Це не перший подібний випадок у США. Приміром, в одній із в’язниць штату Мен оголосили надзвичайну ситуацію через сплеск заражень коронавірусом серед арештантів. Окрім цього, вірус поширювався серед працівників, тож у закладі критично бракувало персоналу.
- У штаті Оклахома трьом колишнім співробітникам в’язниці пред’явили кримінальне обвинувачення після того, як вони змушували в’язнів слухати дитячу пісеньку про акул Baby Shark. Цю пісню люблять діти, але ненавидять дорослі.