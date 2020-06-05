В одному з провідних музеїв Австрії – художній галереї "Альбертіна" у Відні – з'явився аудіогід українською мовою.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

Проєкт називається “Україномовні аудіогіди для Альбертіни”. Робота над проєктом йшла 4 місяці за участю першої леді України Олени Зеленської.

“Добра новина з Відня. У славетній віденській “Альбертіні”, одному з провідних європейських музеїв, віднині буде український аудіогід. Дякую першій леді України, без якої цей проєкт не був би реалізований”, – написав посол.

Він також подякував українці Богдані Бадрак “за вишукану українську мову аудіогіда” (вона робила літературний переклад).

Щерба уточнив, що за запитом користувача в музеї можуть видати або традиційний аудіогід, або ж картку з QR-кодом. Надалі можна використовувати QR-код, щоб завантажити аудіогід собі на мобільний телефон.

“Все залишається в телефоні. Можна послухати або безпосередньо в музеї, або потім”, – зазначив посол.

Як поінформували в прес-службі Офісу президента, українські туристи і українці, котрі проживають в Австрії, зможуть почути рідною мовою історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій “Від Моне до Пікассо”, у які входять твори Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Сіньяка, Матісса, Мунка, Пікассо, Модільяні, Шагала, Малевича, Кокошки та інших.

Українською мовою також можна прослухати екскурсію парадними залами музею.

Перекладений спеціально для українців аудіогід буде доступний і для запланованої на кінець серпня виставки творів з приватної колекції французького модерну Ханлозера (на ній будуть представлені роботи Ван Гога, Сезанна, Годлера).

Наразі також готується аудіогід для Латвійського національного художнього музею в Ризі. Проходять переговори і з іншими музеями.

ДОВІДКА. “Альбертіна” – художній музей, розташований у палаці ерцгерцога Альбрехта в центрі Відня. У ньому зберігається одне з найбільших і найзначніших світових зібрань графіки (близько 65 тис. малюнків і понад один мільйон творів друкованої графіки). Колекція охоплює період від пізньої готики до сучасності. Назва “Альбертіна” походить від імені засновника – герцога Альберта Саксонського-Тешенського.