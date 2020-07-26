У Києві з'явилися борди з рекламою мобільного додатка "Дія".

Про це розповідають #Букви.

Так, борд розміщений у проміжку між адресами Стеценка, 21 і Стеценка, 23, що в Подільському районі.

На рекламному борді розміщений слоган – “Державні послуги в одному місці” diia.gov.ua.

Фото: #Букви

Мобільний додаток і сайт “Дія” презентували у вересні 2019 року. Це спільна робота Міністерства цифровий трансформації України, а також маркетингового агентства Fedoriv і київського дизайн-бюро Spiilka design büro.

Андрій Федорів (засновник і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY, авторству якого належать бренди Моршинська, Нова Пошта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот та т. д.)