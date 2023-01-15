Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Згідно з даними Генерального штабу, 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу ЗС РФ, що воювали неподалік Сватового.
Також станом на 12 січня в одному з танкових батальйонів 26 танкового полку на Куп’янському напрямку в окупантів у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу.
Там же з особового складу лишилося лише 30 боєздатних росіян.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України одночасно уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.
- Розпочалася триста двадцять шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Згідно з інформацією Генерального штабу Збройних сил України, зараз Росія зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку – ворог не полишає спроб повністю захопити Донецьку область.
- Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 15 січня втрати Російської Федерації в ході повномасштабного вторгнення становлять 115 290 осіб.