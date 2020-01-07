В одному з гуртожитків Одеси стався вибух, в результаті якого постраждали три людини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Правоохоронці встановили, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння. Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго.

Зазначається, що за кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік.