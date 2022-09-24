Про це повідомило джерело російського видання “Нова газета. Європа”.
За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб: “Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки”, — йдеться в повідомленні.
Співрозмовник журналістів сказав, що в понеділок треба прибути до військкомату. Водночас джерело видання додало, що у сусідніх селах майже така сама ситуація.
Зауважимо, що зараз росіяни влаштовують “обходи” з повістками, а також розставляють блокпости для контролю переміщення чоловіків.
ДОВІДКА. Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації. За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про її проведення.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що попри обіцянки російської влади мобілізовувати виключно резервістів, повістки роздають навіть тим, хто не має військового досвіду. На думку аналітиків це може викликати недовіру росіян до влади.
- Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може допомогти зібрати заплановану кількість нових сил для війни проти України. Однак, наголосили експерти, нові формування не будуть боєздатними і це викличе ще більше критики у бік російської влади.