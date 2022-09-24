Про це повідомило джерело російського видання “Нова газета. Європа”.

За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб: “Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки”, — йдеться в повідомленні. 

Співрозмовник журналістів сказав, що в понеділок треба прибути до військкомату. Водночас джерело видання додало, що у сусідніх селах майже така сама ситуація.

Зауважимо, що зараз росіяни влаштовують “обходи” з повістками, а також розставляють блокпости для контролю переміщення чоловіків.

ДОВІДКА. Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації. За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про її проведення.