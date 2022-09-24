У селі Тюменєво Кемеровської області РФ на тлі "часткової мобілізації", оголошеної президентом Володимиром Путіним, призвали всіх чоловіків.

Про це повідомило джерело російського видання “Нова газета. Європа”.

За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб: “Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки”, — йдеться в повідомленні.

Співрозмовник журналістів сказав, що в понеділок треба прибути до військкомату. Водночас джерело видання додало, що у сусідніх селах майже така сама ситуація.

Зауважимо, що зараз росіяни влаштовують “обходи” з повістками, а також розставляють блокпости для контролю переміщення чоловіків.

ДОВІДКА. Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації. За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про її проведення.