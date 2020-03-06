Про це повідомила пресслужба метро.
“Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції “Вокзальна”. Поїзд знято в депо, працюють правоохоронці“, – йдеться в повідомленні.
За даними видання “Інформатор”, відразу ж після хлопка в вагоні було задимлення. При цьому, ніхто не постраждав, але зловмисника затримати не вдалося.
Зазначається, що наразі метро працює у звичайному режимі.
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