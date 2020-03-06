Сьогодні вранці, 6 березня, в одному з вагонів київського метрополітену стався вибух.

Про це повідомила пресслужба метро.

“Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції “Вокзальна”. Поїзд знято в депо, працюють правоохоронці“, – йдеться в повідомленні.

За даними видання “Інформатор”, відразу ж після хлопка в вагоні було задимлення. При цьому, ніхто не постраждав, але зловмисника затримати не вдалося.

Зазначається, що наразі метро працює у звичайному режимі.