Губернатор-республіканець штату Юта Спенсер Кокс підписав закони, які забороняють дітям до 18 років користуватися соціальними мережами з 22:30 вечора до 6:30 ранку.

Про це інформує Associated Press.

Також ці закони вимагають перевірки віку для всіх, хто хоче використовувати соціальні мережі в штаті Юта. Зокрема завдяки цим законам діти матимуть змогу подавати судові позови, якщо вони стверджуватимуть, що соціальні мережі завдали їм шкоди.

Таким чином місцева влада прагне запобігти заохоченню дітей до використання додатків, що викликають залежність.

Зокрема, згідно з цими законами, діти та підлітки в Юті втратять доступ до програм соціальних мереж, зокрема до TikTok, якщо не отримають згоди від батьків.

Проте очікується, що представники соцмереж оскаржать у суді це рішення влади ще до того, як воно набуде чинності у березні 2024 року.

За даними видання, такі технологічні гіганти, як Facebook і Google, нестримно розвиваються вже більш ніж десять років, але через занепокоєння щодо конфіденційності користувачів, ворожих висловлювань, дезінформації та шкідливого впливу на психічне здоров’я підлітків, законодавці об’єдналися, аби приборкати їх.

Закон штату Юта був підписаний у той самий день, коли генеральний директор TikTok свідчив перед Конгресом, зокрема, й про вплив застосунку на психічне здоров’я підлітків.

Нові закони штату Юта також вимагають, щоб батьки мали доступ до облікових записів своїх дітей у соцмережах. Вони окреслюють правила для людей, які хочуть подати до суду на шкоду, яку завдають додатки та соцмережі. У разі подання позовів проти компаній соціальних медіа, які стосуються дітей віком до 16 років, від компаній вимагатимуть довести, що їхні продукти не шкодять підліткам.

Крім того, компаніям соціальних медіа, можливо, доведеться розробити нові функції, щоб відповідати частинам законів, які забороняють рекламувати соцмережі та додатки неповнолітнім і показувати їх в результатах пошуку.

Такі технологічні компанії, як TikTok, Snapchat і Meta, якій належать Facebook і Instagram, заробляють більшу частину своїх грошей, саме націлюючи рекламу на своїх користувачів.

Зазначається, що ці закони з’явилися через те, що батьки та законодавці дедалі більше стурбовані використанням дітьми та підлітками соціальних мереж і тим, як такі платформи, як TikTok, Instagram та інші, впливають на психічне здоров’я підлітків.