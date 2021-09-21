Офіцер розвідки США, який подорожував з директором ЦРУ Вільямом Бернсом до Індії, повідомив про симптоми, які вказують на "гаванський синдром".

Про це повідомляє АР.

Вчений Джеймс Джордано розповів, що експерти вже розпочали вивчати симптоми, які проявляються в офіцера. Їх вже пов’язали із численними аналогічними симптомами в інших офіцерів, дипломатів та військових. До розслідування з цього приводу долучилися розвідувальні служби та оборонні відомства.

Наразі у світі відомо приблизно про 200 випадків “гаванського синдрому” у працівників різних політичних та спеціальних служб.

Поки що незрозуміло, чи був офіцер, який супроводжував голову ЦРУ, ціллю противників. В ЦРУ відмовились коментувати цей випадок. Наразі у відомстві кількість медиків, які займаються проявами “гаванського синдрому”, збільшено втричі.

Як стало відомо ЗМІ, про появу симптомів, які вказували на “гаванський синдром”, офіцер заявив ще на початку вересня, через кілька тижнів після того, як через аналогічні випадки було відкладено поїздку віцепрезидентки США Камали Гарріс із Сінгапуру до В’єтнаму.

За словами професора неврології та біохімії Джорджтаунського університету, офіцер розвідки повідомив про такі симптоми, як втрата рівноваги, головний біль та запаморочення. Він сказав, що такі симптоми – “явна та реальна загроза національної безпеки”.

Що таке “гаванський синдром”

У 2016 році на Кубі було зафіксовано 130 випадків “загадкового синдрому” серед працівників посольства США в Гавані. Дипломати повідомляли про сильний головний біль, запаморочення, а також симптом струсу мозку.

Декотрим знадобилося кілька місяців, аби повністю відновити нормальний стан здоров’я. Часто після реабілітації дипломати скаржилися, що в голові з’являється сильний шум, після чого проявляються інші симптоми.

Серед перших симптомів “гаванського синдрому” жертви називають якийсь ледь чутний звук, схожий на “дзижчання, скрегіт металу чи пронизливе пищання”. Після цього з’являлися запаморочення, головний біль, постійна втома.

Позиція Білого дому

З приходом до влади президента США Джо Байдена, Держдепартамент й ЦРУ оприлюднили рекомендації для своїх працівників, головна з яких – при погіршенні здоров’я негайно залишити потенційно небезпечне місце. У Держдепі створили робочу групу, куди дипломати й члени їхніх родин можуть звертатися при “незрозумілому погіршенні здоров’я”.

Робочу групу створили й в ЦРУ.

У 2021 році ознаки “гаванського синдрому” зафіксували в американців, що працюють в Берліні та Відні. Серпневий візит віцепрезидентки Камали Гарріс відклали на три години через тривожний сигнал, що надійшов з посольства США у Ханої.