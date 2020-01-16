В Офісі Генерального прокурора оголосили про старт прийому документів на нові посади в відомстві від людей, які раніше "не працювали в системі".

Про це повідомили на сайті відомства.

Прийом документів стартує з понеділка, 20 січня.

В Офісі заявили, що шукають нових прокурорів, у яких є профільна освіта і кришталева репутація.

Кандидатам обіцяють оклад в розмірі від 7 до 29 тисяч гривень, а також надбавки.

Залежно від індивідуальних потреб, претендентам обіцяють проходження професійних тренінгів з українськими та іноземними викладачами.

Щоб брати участь у конкурсі, претенденти повинні заповнити заяву, надати документи, що посвідчують особу, заповнити спеціальну анкету, написати автобіографію, надати копії документів про освіту, копію трудової книжки, медичну довідку про стан здоров’я, копію військового квитка, довідку про допуск до державної таємниці, письмову згоду на збір, збереження та використання інформації про кандидата, згоду на проведення спеціальної перевірки, заяву про відсутність заборгованості по виплаті аліментів, а також декларацію доброчесності і сімейних зв’язків.

Після надання всіх документів з переліку, учасники пройдуть анонімний комп’ютерний тест на знання законодавства, а після цього – тест на загальні здібності і навички. Наступний етап – співбесіда, частина якої – виконання практичного завдання.

Кадрові комісії, які будуть оцінювати кандидатів, очолили заступники Генпрокурора – Віктор Чумак і Гюндуз Мамедов.

Кандидати, яких оберуть за результатами тестування та співбесід, пройдуть стажування. Якщо його вдасться пройти успішно, людину запросять на роботу в Офіс Генпрокурора.