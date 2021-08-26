Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Інцидент стався сьогодні о 15:10. Зазначається, що вогнем пошкоджено двері приміщення.

“На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії”, – заявила Денісова.

Фото: Facebook/Людмила Денісова

Водночас видання “Ґрати” опублікувало відео інциденту. На кадрах видно, що вибухова суміш спровокувала займання вхідних дверей офісу Денісової. Згодом вогонь загасили.

На кадрах каналу “Україна 24” видно, що Денісова не постраждала. Вдалося також зафіксувати момент затримання підозрюваного. Його обличчя було у сажі. Наразі мотиви зловмисника невідомі.

Фото: скриншот ефіру “Україна 24”

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.

  • Поліція його затримала. Ним виявився Володимир Прохнич – ветеран війни на Донбасі, який був двічі поранений, через що має інвалідність.