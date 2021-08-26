У четвер, 26 серпня, у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю. На щастя, ніхто зі співробітників установи не постраждав.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Інцидент стався сьогодні о 15:10. Зазначається, що вогнем пошкоджено двері приміщення.

“На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії”, – заявила Денісова.

Водночас видання “Ґрати” опублікувало відео інциденту. На кадрах видно, що вибухова суміш спровокувала займання вхідних дверей офісу Денісової. Згодом вогонь загасили.

Невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженої Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській в Києві. Поліцейські затримали нападника. Відео: Сергій Окунєв, Ґрати pic.twitter.com/key8ZmDBd9 — Ґрати (@Graty_me) August 26, 2021

На кадрах каналу “Україна 24” видно, що Денісова не постраждала. Вдалося також зафіксувати момент затримання підозрюваного. Його обличчя було у сажі. Наразі мотиви зловмисника невідомі.

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.