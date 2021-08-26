Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.
Інцидент стався сьогодні о 15:10. Зазначається, що вогнем пошкоджено двері приміщення.
“На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії”, – заявила Денісова.
Водночас видання “Ґрати” опублікувало відео інциденту. На кадрах видно, що вибухова суміш спровокувала займання вхідних дверей офісу Денісової. Згодом вогонь загасили.
Невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженої Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській в Києві. Поліцейські затримали нападника.
Відео: Сергій Окунєв, Ґрати pic.twitter.com/key8ZmDBd9
— Ґрати (@Graty_me) August 26, 2021
На кадрах каналу “Україна 24” видно, що Денісова не постраждала. Вдалося також зафіксувати момент затримання підозрюваного. Його обличчя було у сажі. Наразі мотиви зловмисника невідомі.
Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.
- Поліція його затримала. Ним виявився Володимир Прохнич – ветеран війни на Донбасі, який був двічі поранений, через що має інвалідність.