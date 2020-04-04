Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак розповів, що нове керівництво Офісу Генпрокурора розглядає ідею створення апеляційної комісії, яка зможе переглянути рішення щодо звільнення прокурорів, які не пройшли переатестацію.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

Трепак пояснив, що нове керівництво “виношує” таку ідею.

“Нове керівництво прокуратури виношує ідею утворення апеляційної атестаційної комісії, яка б переглянула рішення атестаційних комісій, якими були звільнені працівники ГПУ з підстав професійної некомпетентності чи недоброчесності”, – заявив він.

За його словами, такі ідеї можуть “звести нанівець всю попередню роботу команди (генпрокурора Руслана Рябошапки) по оновленню кадрового складу прокуратури”.

Також він повідомив, що другий етап реформи прокуратури, що стосується регіональних відомств, поки “завис”.

“Наразі я не маю жодних ілюзій щодо того, куди буде спрямовано діяльність прокуратури і якими методами це буде робитися. Переконаний, що зі звільненням Рябошапки і призначенням Венедіктової президент Зеленський допустив чергову величезну кадрову помилку”, – сказав Трепак.