Про це повідомляється на сайті відомства.
В Офісі генерального прокурора зазначили, що інформація про відставку глави відомства — Руслана Рябошапки — є неправдивими чутками.
Сам Рябошапка заявив, що мала місце інформаційна атака на відомство.
“Це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними. Я та заступники Генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки”, — наголосив він.
Зазначимо, інформація про звільнення Рябошапки з’явилася у вівторок, 18 лютого, в ряді українських ЗМІ ( “Україна.ру”, “Страна.ua”, “Главред” та ін.) і анонімних Telegram-каналах. Повідомлялося, що рішення про відставку було прийнято за підсумками зустрічі генерального прокурора з Президентом Володимиром Зеленським.
- Нагадаємо, 29 серпня минулого року Верховна Рада України звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.
- У той же день Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.
- Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка володіє нерухомістю у Франції, а його діти є громадянами цієї держави.