В Офісі генерального прокурора спростували інформацію про відставку голови відомства — Руслана Рябошапки.

Про це повідомляється на сайті відомства.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що інформація про відставку глави відомства — Руслана Рябошапки — є неправдивими чутками.

Сам Рябошапка заявив, що мала місце інформаційна атака на відомство.

“Це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними. Я та заступники Генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки”, — наголосив він.

Зазначимо, інформація про звільнення Рябошапки з’явилася у вівторок, 18 лютого, в ряді українських ЗМІ ( “Україна.ру”, “Страна.ua”, “Главред” та ін.) і анонімних Telegram-каналах. Повідомлялося, що рішення про відставку було прийнято за підсумками зустрічі генерального прокурора з Президентом Володимиром Зеленським.