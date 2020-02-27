В офісі пивної компанії Molson Coors в Мілуокі, штат Вісконсін, сталася стрілянина. Кілька людей загинули.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Спершу кілька місцевих новинних агентств повідомили про стрілянину з декількома загиблими. Пізніше поліція Мілуокі заявила, що розслідує “критичний інцидент” та попросила місцевих жителів вибирати маршрут в об’їзд місця події, назвавши те, що відбувається “активної сценою”.

Мер міста Том Барретт повідомив, що під час інциденту зі стріляниною в комплексі Molson Coors в Мілуокі були вбиті кілька людей.

“Це жахливий, жахливий день для співробітників. Це дуже важкий день для тих, хто близький до цієї ситуації”, — сказав він.

У Molson Coors також повідомили, що була “активна ситуація” та компанія тісно співпрацювала з поліцією.

“Нашим головним пріоритетом є наші співробітники, і ми будемо надавати поновлення спільно з поліцією, як тільки зможемо”, — зазначили в компанії.

Сенатор з Вісконсіна Теммі Болдуїн, коментуючи інцидент, назвала його “масовою стріляниною”

“Насильство із застосуванням вогнепальної зброї забрало занадто багато життів в Мілуокі, і масова стрілянина сьогодні жахлива”, — написала вона в Twitter.

Співробітник компанії, який в цей момент не перебував на роботі, повідомив журналістам, що були розіслані текстові повідомлення про те, що активний стрілок перебуває на сходовій клітці на 2 поверсі 4 корпусу.

Інформацію про жертви наразі не підтверджено.

“Існують різні джерела з посиланням на різну кількість жертв. Зараз ця інформація не підтверджена”, — зазначили в поліції.