Прес-служба Офісу Президента опублікувала відео про поїздку Володимира Зеленського, в якому Волинська область позначена як Луцька.

Про це повідомляють #Букви.

У неділю, 12 липня, прес-служба Офісу Президента опублікувала 25-хвилинний відеоролик, присвячений візитам Глави держави в Луганську, Чернівецьку та Волинську області.

У ролику, зокрема, були показані кадри, зняті під час зустрічі Президента Зеленського з представниками бізнес-спільноти на території холдингу “Модерн-Експо”, який займається виробництвом та постачанням торгового обладнання в Центральній і Східній Європі.

Зазначене підприємство розташоване в адміністративному центрі Волинської області — місті Луцьк. У відеоролику, оприлюдненому Офісом Президента, місцем розташування “Модерн-Експо” вказана Луцька область, якої не існує. На цю помилку звернула увагу журналістка Ольга Гордійчук.

Наразі відеоролик з помилкою видалений зі сторінок ОПУ в Facebook, Telegram та Youtube.

Деякі ЗМІ та Telegram-канали встигли зберегти оригінальне відео і опублікувати його на своїх сторінках.

На відео з 13:50 хвилин

Оновлено (17:30):

Пізніше в Офісі Президента опублікували відеоролик, в якому згадану помилку було виправлено.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко зателефонував директору луцького телеканалу “Аверс” Наталі Московці і вимагав, щоб вона забрала знімальну команду з приміщення Волинського обласного перинатального центру вчасно візиту туди Володимира Зеленського.