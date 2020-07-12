Про це повідомляють #Букви.
У неділю, 12 липня, прес-служба Офісу Президента опублікувала 25-хвилинний відеоролик, присвячений візитам Глави держави в Луганську, Чернівецьку та Волинську області.
У ролику, зокрема, були показані кадри, зняті під час зустрічі Президента Зеленського з представниками бізнес-спільноти на території холдингу “Модерн-Експо”, який займається виробництвом та постачанням торгового обладнання в Центральній і Східній Європі.
Зазначене підприємство розташоване в адміністративному центрі Волинської області — місті Луцьк. У відеоролику, оприлюдненому Офісом Президента, місцем розташування “Модерн-Експо” вказана Луцька область, якої не існує. На цю помилку звернула увагу журналістка Ольга Гордійчук.
Наразі відеоролик з помилкою видалений зі сторінок ОПУ в Facebook, Telegram та Youtube.
Деякі ЗМІ та Telegram-канали встигли зберегти оригінальне відео і опублікувати його на своїх сторінках.
На відео з 13:50 хвилин
Оновлено (17:30):
Пізніше в Офісі Президента опублікували відеоролик, в якому згадану помилку було виправлено.
Раніше повідомлялося, що заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко зателефонував директору луцького телеканалу “Аверс” Наталі Московці і вимагав, щоб вона забрала знімальну команду з приміщення Волинського обласного перинатального центру вчасно візиту туди Володимира Зеленського.
- У минулому році прес-служба президента Володимира Зеленського назвала Торонто столицею Канади в звіті про візит Зеленського в цю країну.
- Пізніше прес-служба Зеленського зробила помилку в назві країни, в яку здійснив візит Глава держави, назвавши Латвію Литвою.
- У листопаді прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином “потролити” користувачів Мережі.