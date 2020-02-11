В Офісі Президента заявили, що зміна керівництва не вплине на політичний курс держави.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента в Facebook.

“З сьогоднішнього дня Офіс президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс президента вдячний за його роботу протягом цих місяців. Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду – важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського”, – йдеться в повідомленні.

В той же час у відомстві впевнені, що Єрмак впорається з відповідальністю, яка була йому довірена.