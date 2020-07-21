В Офісі президента України повідомили про його зустріч із президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою. В ОПУ назвали її "главою держави", хоча швейцарський політик не має такого статусу.

Повідомлення про візит Соммаруги опубліковано на сайті ОПУ.

У ньому говориться, що на офіційній церемонії зустрічі в Маріїнському палаці “начальник роти почесної варти відрапортував главам двох держав“.

Крім того, в повідомленні кілька разів зазначається, що президент Швейцарії Симонетта Соммаруга знаходиться в нашій країні “з державним візитом”.

“У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги, яка перебуває в Україні з державним візитом. Це перший державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну в історії двосторонніх дипломатичних відносин”, – сказано в повідомленні ОПУ.

Варто відзначити, що президент Швейцарії не має статусу “глави держави”. Цьому питанню, зокрема, присвячено цілий розділ на офіційному порталі швейцарського уряду.

Там зазначено, що “на відміну від інших країн, в Швейцарії жодна людина не є главою держави”.

“Президент Швейцарської Конфедерації обирається Об’єднаними Федеральними Зборами на один рік. Хоча назва передбачає інше, президент Швейцарської Конфедерації не є главою держави. Цей пост не займає одна людина, а (главою держави є, – ред.) вся Федеральна рада, яка, наприклад, колективно приймає глав іноземних держав під час державних візитів. Президент – “primus inter pare” – перший серед рівних. Він або вона головує на засіданнях Федеральної ради та є посередником в разі суперечок”, – йдеться в роз’ясненні.

Відтак через відсутність статусу “глави держави” президент Швейцарії не може здійснювати державні візити. В офіційних документах ці поїздки називаються “президентськими візитами”.

“Президент Швейцарії ніколи не здійснює державний візит. З огляду на те, що президент Швейцарії не є главою держави, формулювання, такі як “президент здійснює державний візит” або “наразі знаходиться з державним візитом за кордоном”, є невірними з точки зору Швейцарії; замість цього більш правильно говорити про “президентський візит”, – наголошується в роз’ясненні на порталі швейцарського уряду.

При цьому влада Швейцарії визнає, що швейцарська система не підпадає під загальні правила. У зв’язку з цим держава, яка приймає президента Швейцарії, за протокольними нормами може розцінювати його візит як “державний”.

“Коли інші держави приймають президента Швейцарії з візитом, то такий термін цілком прийнятний”, – йдеться в роз’ясненнях.