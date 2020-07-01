Про це повідомили в пресслужбі ОП.

Як повідомлялося раніше, 1 липня голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.

В ОП відзначили, що правління НБУ продовжить свою діяльність на принципах незалежності та професійності.

“Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної і фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування”, – йдеться в заяві.

У президента закликали позбавити політичного забарвлення дискусії щодо діяльності НБУ.

“Дискусії щодо діяльності НБУ повинні базуватися виключно на принципах професіоналізму та повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність та незалежність Національного банку України”, – відзначили в ОП.

Напередодні #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.