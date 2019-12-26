Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
Рябошапка зазначив, що Офіс генпрокурора запрацює з 2 січня.
“Починаємо свою роботу з 2 січня 2020 року. 1 січня – вихідний. З 2-го січня вже не існуватиме генеральної прокуратури України, як інституції”, – сказав він.
Генпрокурор також розповів про переатестацію співробітників відомства.
“Починали атестацію із 1339 прокурорів. Після усіх процедур, тесту на знання законодавства, оцінки здібностей, письмових завдань, перевірки на доброчесність у Генеральній прокуратурі залишилися 610 прокурорів. Цим прокурорам вже запропоновано перейти до Офісу генерального прокурора, нові посади”, – зазначив він.
Крім того, Рябошапка додав, що в новому відомстві відкриють понад 200 нових вакансій, добір на них почнеться з 20 січня.
“Ми хотіли би донабрати людей, які є професіоналами, доброчесними, але не маються прокурорського досвіду з тим, щоб отримати свіжу кров в органах прокуратури”, – наголосив він.
- Нагадаємо, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою України Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури”.
- Відповідно до закону, замість Генеральної прокуратури створено новий орган — Офіс Генерального прокурора. Для переведення в нього співробітникам відомства необхідно пройти переатестацію. Голова ГПУ Руслан Рябошапка заявив, що процедуру переатестації прокурорів відомства планують завершити до вересня 2020 року, в результаті чого штат скоротять на 25 – 30%.