Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розказав про старт роботи Офісу генпрокурора та відкриття понад 200 нових вакансій у відомстві.

Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

Рябошапка зазначив, що Офіс генпрокурора запрацює з 2 січня.

“Починаємо свою роботу з 2 січня 2020 року. 1 січня – вихідний. З 2-го січня вже не існуватиме генеральної прокуратури України, як інституції”, – сказав він.

Генпрокурор також розповів про переатестацію співробітників відомства.

“Починали атестацію із 1339 прокурорів. Після усіх процедур, тесту на знання законодавства, оцінки здібностей, письмових завдань, перевірки на доброчесність у Генеральній прокуратурі залишилися 610 прокурорів. Цим прокурорам вже запропоновано перейти до Офісу генерального прокурора, нові посади”, – зазначив він.

Крім того, Рябошапка додав, що в новому відомстві відкриють понад 200 нових вакансій, добір на них почнеться з 20 січня.

“Ми хотіли би донабрати людей, які є професіоналами, доброчесними, але не маються прокурорського досвіду з тим, щоб отримати свіжу кров в органах прокуратури”, – наголосив він.