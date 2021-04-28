Чиновники в офісі губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо місяцями приховували інформацію щодо того, скільки насправді людей в будинках для літніх людей померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Щонайменше протягом п'яти місяців вони перешкоджали провести перевірку даних.

Про це повідомляє The New York Times.

У виданні стверджують, що чиновники в адміністрації Куомо намагалися вплинути на те, аби офіційні органи охорони здоров’я дізналися про реальну кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом. Зокрема, це стосувалося перешкоджанню роботи комісара Говарда Цукера.

Представники сфери охорони здоров’я опублікували матеріал з цього приводу, однак його так і не опублікували.

Старший помічник Куомо особисто перевірив інформацію щодо смертності в будинках для літніх людей та повідомив про це губернатору. Попри це, не було зроблено відповідних заяв. Це відбувалося одночасно з тим, як Куомо готував презентацію та писав книгу про пандемію.

Відкрити дані довелося, коли тодішній президент Дональд Трамп вимагав інформацію від чотирьох штатів, де губернатори – представники Демократичної партії.

Коли в штаті була перша хвиля епідемії коронавірусу, в березні 2020 року, губернатор заборонив будинкам для літніх людей не приймати назад тих, хто вже перехворів коронавірусом. Дехто розкритикував такий підхід. Однак вже в травні адміністрації стало відомо про те, що там померло близько 6 тисяч осіб.

Ще через два місяці вдалося з’ясувати, що це не повна картина, в будинках для людей похилого віку померло значно більше людей. Ті, хто померли внаслідок коронавірусу в лікарнях, не вважалися померлими з будинку для людей літнього віку.

Законодавці штату вимагали показати розширені дані щодо смертності в будинках для людей похилого віку, однак помічники губернатора відповіли, що це тривала процедура й може бути багато помилок.

Дані про смертність внаслідок коронавірусу в будинках для людей похилого віку не опублікували навіть в кінці року.

Генеральний прокурор штату опублікував звіт, в якому сказано, що справжня кількість смертей на 50% більша.

Представник офісу Куомо, юрист Елкан Абрамовіц, сказав, що адміністрація не публікувала дані про смертність в будинках для літніх людей, бо вважала їх ненадійними.

Тепер інформація про те, чому адміністрація губернатора приховувала дані щодо смертності в будинках для людей похилого віку – предмет федерального розслідування.

Тільки в цьому місяці внаслідок зараження коронавірусом померло понад 15,5 тисяч жителів будинків для літніх людей. Всього в штаті понад 600 будинків для людей похилого віку.