Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
“Печерський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні п’ятого президента України, повноваження якого припинено”, – йдеться у повідомленні.
Суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно Петра Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема, йдеться про об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.
Відзначається, що подання та розгляд клопотання відбулися з дотриманням усіх процесуальних норм.
В Офісі генпрокурора зауважили, що подача та розгляд клопотання відбулися із дотриманням всіх процесуальних норм.
Санкції кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої.
Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Тиждень тому підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.
- Нагадаємо, адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Печерський суд арештував майно п’ятого президента та назвав це абсолютним беззаконням.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова взяла відпустку на один день 20 грудня. Саме на ту дату, якою була підписано повідомлення про підозру п’ятому президенту, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко наголосив на необхідності санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” як засобу впливу та захисту від президента Росії Володимира Путіна.
- Також лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію