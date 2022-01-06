Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

“Печерський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні п’ятого президента України, повноваження якого припинено”, – йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно Петра Порошенка, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема, йдеться про об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

Відзначається, що подання та розгляд клопотання відбулися з дотриманням усіх процесуальних норм.

В Офісі генпрокурора зауважили, що подача та розгляд клопотання відбулися із дотриманням всіх процесуальних норм.

Санкції кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої.

Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Тиждень тому підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.