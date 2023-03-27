Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох хлопців за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Нині вирок не набрав законної сили згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу.
Тому прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.
“Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину”, — заявили правоохоронці.
- На Закарпатті троє підлітків, які скоїли групове зґвалтування, уникли покарання — суддя присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила їх від ув’язнення, призначивши іспитовий термін на два роки. Суд кваліфікував злочин не як зґвалтування, а “насильницькі дії сексуального характеру”. До того ж у дівчинки не було адвоката, а її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з засуджених працює секретарем.