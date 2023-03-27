Прокурори готують оскарження судового вироку стосовно справи сексуального насильства над 14-річною дівчинкою. Йдеться про резонансну справу, коли трьом підліткам присудили умовний термін за групове зґвалтування.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох хлопців за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Нині вирок не набрав законної сили згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу.