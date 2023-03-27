Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох хлопців за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Нині вирок не набрав законної сили згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу.

Тому прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.

“Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину”, — заявили правоохоронці.