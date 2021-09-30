В Офісі президента чоловік намагався вчинити самопідпал

Про це повідомила Муніципальна варта Києва.
“В будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе”, — сповістили у київському міському громадському формуванні з охорони громадського порядку і державного кордону.
Діям чоловіка завадили поліціянти.
“Завадили цьому поліцейські, які загасили полум’я вогнегасниками. Наразі чоловік спілкується зі слідчими”, — зазначили в Муніципальній варті.
Поліція поки не коментувала цей інцидент. Стан здоров’я та мотиви чоловіка невідомі.
- Нагадаємо, торік на пікеті під Офісом президента чоловік облив себе займистою рідиною і вчинив самопідпал.
- 26 липня 2018 року в Києві біля будівлі Міністерства оборони доброволець в знак протесту облив себе горючою речовиною і підпалив.