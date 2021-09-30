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В Офісі президента чоловік намагався вчинити самопідпал

У четвер, 30 вересня, в будівлі Офісу Президента на вулиці Банковій в Києві чоловік намагався вчинити самопідпал.

Четвер, 30 вересня 2021, 21:58

Про це повідомила Муніципальна варта Києва.

“В будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе”, — сповістили у київському міському громадському формуванні з охорони громадського порядку і державного кордону.

Діям чоловіка завадили поліціянти.

“Завадили цьому поліцейські, які загасили полум’я вогнегасниками. Наразі чоловік спілкується зі слідчими”, — зазначили в Муніципальній варті.

Поліція поки не коментувала цей інцидент. Стан здоров’я та мотиви чоловіка невідомі.

Теги: Офіс Президента, самопідпал

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