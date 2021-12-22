Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма повідомив про можливе підвищення тарифів на 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставку газу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з публікацією на сайті ОП, цієї зими по всій Європі різко піднялися ціни на енергоносії. Цьому передує низка причин: вихід країн з економічної кризи, пов’язаної з епідемією COVID-19, зростання попиту на них та дії Росії на регіональному ринку газу.

По всій Європі зросли тарифи на енергоресурси для побутових споживачів. Не уникнути цього й в Україні, однак, за словами представників влади, вони докладуть усіх сил, щоб полегшити навантаження на гаманці українців.

Ростислав Шурма повідомив про можливе незначне корегування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%. Однак, пообіцяв, ціни на комуналку не зростатимуть до кінця опалювального сезону. З цією метою уряд виділив із держбюджету суттєві кошти.

“Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року”, – розповів Шурма.

Заступник голови ОП зазначив, що зростання тарифів на постачання або розподіл електроенергії для обленерго не буде впливати на вартість цього енергоносія для населення.

Нагадаємо, в січні уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Така гранична ціна зберігалася до квітня поточного року.

У травні п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявляв, що ціни на газ для населення можуть незабаром стати рекордними за всю історію існування незалежної України — 9-14 гривень за кубічний метр.

Вже з травня фіксований річний тариф “Нафтогазу” був на рівні 7,96 гривні за кубічний метр (без вартості розподілу). Такий тариф мав діяти до квітня 2022 року.

Водночас місячний тариф з червня було встановлено на рівні 11,94 гривні за кубічний метр.

Наприкінці листопада стало відомо, що Україна пообіцяла МВФ не обмежувати ціни на газ для населення.

Пізніше голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк сказала, що держава забезпечує наявність опалення в будинках, а тарифи на газ для українців зараз не є високими.

За дорученням президента Кабінет Міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціація міст України та Палата місцевих влад Конгресу напрацювали меморандум.