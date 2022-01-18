Про це повідомляє пресслужба ОП.
Представники ФІБА Європа прибули до України для перевірки готовності до проведення змагань у Києві та Львові.
На зустрічі Кирило Тимошенко нагадав, що у вересні 2021 року Володимир Зеленський провів перемовини із президентом ФІБА Європа Тургаєм Демірелем, під час яких запевнив щодо виконання усіх вимог для проведення турніру 2025 року.
“Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента “Велике будівництво”. І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів. Крім того, для реалізації цих проєктів у нас є прекрасна взаємодія центральної та місцевої влади”, – наголосив Тимошенко.
Окрім цього, він розповів про плани спорудження в Києві багатофункціональної спортивної арени на 15,88 тис. глядачів, котру введуть в експлуатацію у грудні 2024 року.
Тимошенко додав, що також будують багатофункціональні комплекси, розраховані на меншу кількість глядачів, ще в кількох українських містах.
Остаточне рішення стосовно місця проведення Євробаскету-2025 має бути ухвалене 29 березня 2022 року в Мюнхені.
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Раніше повідомлялось, що компанія United Basketball Investments (UBI), власником котрої виступає український бізнесмен Ігор Коломойський, планувала інвестувати у реалізацію проєктів своїх чотирьох арен до чемпіонату Європи з баскетболу у 2015 році у Києві, Львові, Одесі та Дніпропетровську загалом понад $200 млн.
Тоді піар-директор UBI Ольга Роєнко уточнила, що проєкт мав реалізуватись на основі державно-приватного партнерства, коли 25% компанія інвестує самостійно і 75% – це кредит держави, яку компанія зобов’язується погасити протягом п’яти років.
Спочатку Євробаскет-2015 мав відбутися у шести містах України. Рішення було ухвалено Центральною радою ФІБА-Європа 18 грудня 2011. Проте, у червні 2014 року у зв’язку з нестабільною ситуацією у країні ФІБА позбавила Україну права проведення турніру у 2015 році.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорить з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) питання проведення зимових Олімпійських ігор в Україні. Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор, але “це дуже складне завдання”.
- Водночас в Офісі президента повідомили, що Україна обговорить питання проведення зимової Олімпіади з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.
- Також у листопаді #Букви повідомляли, що про національну програму президента Володимира Зеленського “Велике будівництво-2020” вийшла книга.
- Вже у грудні у Верховній Раді депутатам роздали книги “Велике Будівництво. Обличчя”. Всередині фотографії українських робітників та чотири рази надруковано зображення президента України Володимира Зеленського.