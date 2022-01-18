Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна зробить усе, аби бути готовою до проведення матчів чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році на найвищому рівні у разі отримання такого права.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Представники ФІБА Європа прибули до України для перевірки готовності до проведення змагань у Києві та Львові.

На зустрічі Кирило Тимошенко нагадав, що у вересні 2021 року Володимир Зеленський провів перемовини із президентом ФІБА Європа Тургаєм Демірелем, під час яких запевнив щодо виконання усіх вимог для проведення турніру 2025 року.

“Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента “Велике будівництво”. І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів. Крім того, для реалізації цих проєктів у нас є прекрасна взаємодія центральної та місцевої влади”, – наголосив Тимошенко.

Окрім цього, він розповів про плани спорудження в Києві багатофункціональної спортивної арени на 15,88 тис. глядачів, котру введуть в експлуатацію у грудні 2024 року.

Тимошенко додав, що також будують багатофункціональні комплекси, розраховані на меншу кількість глядачів, ще в кількох українських містах.

Остаточне рішення стосовно місця проведення Євробаскету-2025 має бути ухвалене 29 березня 2022 року в Мюнхені.

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Раніше повідомлялось, що компанія United Basketball Investments (UBI), власником котрої виступає український бізнесмен Ігор Коломойський, планувала інвестувати у реалізацію проєктів своїх чотирьох арен до чемпіонату Європи з баскетболу у 2015 році у Києві, Львові, Одесі та Дніпропетровську загалом понад $200 млн.

Тоді піар-директор UBI Ольга Роєнко уточнила, що проєкт мав реалізуватись на основі державно-приватного партнерства, коли 25% компанія інвестує самостійно і 75% – це кредит держави, яку компанія зобов’язується погасити протягом п’яти років.

Спочатку Євробаскет-2015 мав відбутися у шести містах України. Рішення було ухвалено Центральною радою ФІБА-Європа 18 грудня 2011. Проте, у червні 2014 року у зв’язку з нестабільною ситуацією у країні ФІБА позбавила Україну права проведення турніру у 2015 році.