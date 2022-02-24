Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російське вторгнення в Україну має дві основні мети.

Про це Подоляк заявив під час брифінгу.

За його словами, Російська Федерація намагається відібрати українську території та завдавати удар по керівництву держави, щоб спровокувати безлад у країні.

“Головне завдання росіян – прибрати керівництво України, створити максимальну паніку. Обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади”, – наголосив радник очільника ОПУ.

Наступним кроком росіян, додав Подоляк, стане завезення до України своїх маріонеток, які підпишуть якісь документи про відносини із Росією.

Подоляк зауважив, що наразі агресор намагається дестабілізувати ситуацію у великих українських містах, зокрема у Харкові та Києві.

Також, додав Подоляк, є ймовірність того, що російська армія проникне в урядовий квартал.

Він попередив українців про можливі провокації та обстріли стратегічно важливої інфраструктури України.