Про це Подоляк заявив під час брифінгу.
За його словами, Російська Федерація намагається відібрати українську території та завдавати удар по керівництву держави, щоб спровокувати безлад у країні.
“Головне завдання росіян – прибрати керівництво України, створити максимальну паніку. Обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади”, – наголосив радник очільника ОПУ.
Наступним кроком росіян, додав Подоляк, стане завезення до України своїх маріонеток, які підпишуть якісь документи про відносини із Росією.
Подоляк зауважив, що наразі агресор намагається дестабілізувати ситуацію у великих українських містах, зокрема у Харкові та Києві.
Також, додав Подоляк, є ймовірність того, що російська армія проникне в урядовий квартал.
Він попередив українців про можливі провокації та обстріли стратегічно важливої інфраструктури України.
“Ці ексцеси будуть протягом всього сьогоднішнього дня”, – резюмував Михайло Подоляк.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Зокрема зазначається, що противник був зупинений у Чернігівській області. Водночас повернули під контроль міста Маріуполь та Щастя.
- Україна взяла у полон двох російських військових. Вони є воїнами 93 бригади РФ.
- 24 лютого у зв’язку щі вторгненням РФ Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.