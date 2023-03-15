Про це йдеться на сторінці Офісу президента України.

Як повідомляється, президент Зеленський затвердив звільнення:

Гайдая Сергія з посади голови Луганської обласної державної адміністрації

Марченка Максима з посади голови Одеської обласної державної адміністрації

Гамалія Сергія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації

Довідково. Сергій Гайдай (народився 6 листопада 1975 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області) — український державний діяч. Голова Луганської обласної державної адміністрації з 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року (до вторгнення Росії в Україну — керівник обласної військово-цивільної адміністрації).

Максим Марченко (народився 10 лютого 1983 у Слов’янську Донецької області) — український військовик, полковник Збройних сил України. Колишній командир 28-ї окремої механізованої бригади. Голова Одеської обласної військової адміністрації з 1 березня 2022 року до 15 березня 2023 року.

Сергій Гамалій ( 26 березня 1979 в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області) — український державний діяч, бізнесмен. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації з 3 грудня 2020 по 15 березня 2023 року.

Додамо, що нині немає указів про призначення нових керівників.

Крім того, нагадаємо, що 2 березня президент України Володимир Зеленський розпорядився звільнити Галину Лугову з посади начальниці Херсонської міської військової адміністрації. Натомість призначив Романа Мрочка.

Також додамо, що 26 лютого президент Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Едуарда Москальова, який був призначений на посаду після повномасштабного вторгнення РФ, з посади Командувача об’єднаних сил.