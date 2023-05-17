Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна готова вислухати пропозиції деяких кран щодо мирного врегулювання повномасштабної війни, розв’язаної РФ у лютому 2022 року, проте єдиним прийнятним планом є і буде залишатися саме український.

Джерело: Sky News.

Крім того, посадовець нагадав про тези щодо мирного плану, які пропонували Китай і Бразилія, і запевнив, що всі пропозиції буде розглянуто.

“Війна триває на території України. Тому єдиним планом є і буде наш – український план. Ми відкриті для пропозицій деяких країн. Усі вони будуть розглянуті. Проте єдиним реалістичним планом, який Україна готова прийняти та реалізувати спільно із нашими партнерами та союзниками по всьому світу, – це план президента Зеленського”, – наголосив він.

Нагадаємо, 16 травня президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що глава РФ Володимир Путін та очільник України Володимир Зеленський домовилися зустрітися з групою африканських лідерів, щоб обговорити потенційний “мирний план”.

Мої бесіди з лідерами продемонстрували, що вони обоє готові прийняти африканських посередників і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту, – сказав Рамафоса на спільному пресбрифінгу з прем’єр-міністром Сінгапуру в Кейптауні. Чи вдасться це чи ні, залежатиме від дискусій, які буде проведено”, – пояснив він.

У заяві президента ПАР зазначили, що Зеленський та Путін погодилися прийняти місію у своїх столицях Москві та Києві.

Так званий “мирний план” також підтримують африканські лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Рамафоса зауважив, що Сполучені Штати та Велика Британія нібито висловили “обережну” підтримку плану, і Генерального секретаря ООН також проінформовано про цю ініціативу.

ДОВІДКОВО. ПАР поширює наративи про політику неприєднання щодо війни в Україні. Водночас республіка продовжує співпрацю з Росією у військовій сфері і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до загарбників вивести війська. Саме це стало причиною поширення серед країн Заходу припущень, що ПАР є одним із найближчих союзників Москви.

Як відомо, у грудні 2022 року російський корабель Lady R робив зупинку на військово-морській базі ПАР Саймонстаун, після чого направився до Росії.

Раніше цього місяця після візиту до США спільно з делегацією посадових осіб ПАР посол США Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно завантажили зброю та боєприпаси.

В Офісі президента країни Рамафоси прокоментували ці звинувачення й відповіли, що жодних конкретних доказів, які б довели правдивість заяв посла, не запропоновано.

Невдовзі кілька міністрів, включно з представником міністерства закордонних справ і міністром зв’язку, відзначили, що ПАР не погоджувала постачання зброї в Росію в грудні.

12 травня посла США Брігеті викликали на зустріч з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор. Після цього у ПАР заявили, що посадовець вибачився за свої слова, однак сам посол цього не підтвердив. Він лише прокоментував зустріч у Twitter, написавши, що “щиро вдячний за можливість поспілкуватися з міністром і виправити ймовірні помилкові враження, викликані його заявами.”