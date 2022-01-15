Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у коментарі виданню НВ.

За словами Подоляка, заяви Порошенка, які він робить в інтерв’ю іноземним журналістам, несуть для України “репутаційну небезпеку”, чим може скористатися російська пропаганда.

“Є лише дві інституційні засади для визнання будь-якої людини винною чи невинною у кримінальному порядку — це чинне законодавство та цивілізований судовий процес. Персональний статус експрезидент, можливість мобілізувати для своєї підтримки власні телеканали або дорогих лобістів, використання своїх партійців як живого щита — все це не є інституційними засадами”, — сказав радник голови ОПУ.

Як заявив Подоляк, попри те, що щодо Порошенка не було обрано жодного запобіжного заходу, його від’їзд з країни був “втечею” та проявом неповаги до українського суспільства та його “демократичних інтересів”.

“Але хіба репутація країни має якесь значення для величезного его пана Порошенка? Риторичне питання…”,- резюмував Подоляк.