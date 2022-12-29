В Офісі президента спрогнозували, скільки треба часу для відновлення потужності після обстрілу

Про це повідомили в етері національного телемарафону.

“Найперше – це великі обмеження у Львові та області, також в Одесі, де фактично зараз працює тільки критична інфраструктура. Є обмеження в Київському регіоні та Харківському також”, — заявив Кирило Тимошенко.

Російські військові завдали ударів по декількох об’єктах енергосистеми. Внаслідок атаки є обмеження по потужностях енергопостачання. Станом на 11:00 складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах.

“Наші енергетики працюють для того, щоб вже найближчим часом (і це не питання тижнів) відновити потужності, подати їх до тих регіонів, які я назвав. Сподіваюсь, це вдасться зробити дуже швидко”, — наголосив він.

У Києві працює не лише критична інфраструктура. У столиці є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. Він прогнозує нормалізацію ситуацію вже до завтрашнього дня.

“Якщо ми кажемо про Київ, то там працює не лише критична інфраструктура, але і є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. В Києві зараз великих таких проблем немає, ситуація налагоджується і, сподіваємось, вже завтра буде ситуація доброю, скажімо так”, — резюмував Тимошенко.