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В Офісі президента спрогнозували, скільки треба часу для відновлення потужності після обстрілу

Внаслідок масованого ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури, яке скоїли росіяни 29 грудня, відновлення потужності може зайняти не так багато часу. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що мова не йде про тижні.

Четвер, 29 грудня 2022, 15:46
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Про це повідомили в етері національного телемарафону. 

Російські військові завдали ударів по декількох об’єктах енергосистеми. Внаслідок атаки є обмеження по потужностях енергопостачання. Станом на 11:00 складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах.

“Найперше – це великі обмеження у Львові та області, також в Одесі, де фактично зараз працює тільки критична інфраструктура. Є обмеження в Київському регіоні та Харківському також”, — заявив Кирило Тимошенко.

Заступник голови ОП надав втішний прогноз щодо відновлення об’єктів енергетики.

“Наші енергетики працюють для того, щоб вже найближчим часом (і це не питання тижнів) відновити потужності, подати їх до тих регіонів, які я назвав. Сподіваюсь, це вдасться зробити дуже швидко”, — наголосив він.

У Києві працює не лише критична інфраструктура. У столиці є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. Він прогнозує нормалізацію ситуацію вже до завтрашнього дня.

“Якщо ми кажемо про Київ, то там працює не лише критична інфраструктура, але і є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. В Києві зараз великих таких проблем немає, ситуація налагоджується і, сподіваємось, вже завтра буде ситуація доброю, скажімо так”, — резюмував Тимошенко.

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