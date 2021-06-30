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В Офісі президента з’являться нові ліфти за майже 4 млн гривень

У будівлі Офісу президента, що на Банковій у Києві, встановлять сучасні ліфти за 4 млн гривень.

Середа, 30 червня 2021, 18:49

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані системи ProZorro.

25 червня Управління адміністративними будинками Державного управління справами оголосило тендер на капітальний ремонт (заміну) пасажирських ліфтів у корпусі №1 на вул. Банковій, 11 у Києві. 

Цікаво, що планують замінити два ліфти. Очікувана вартість закупівлі становить 3 921 505 гривень.

У тендерній документації зазначено, що реставрація передбачає заміну двох ліфтів, що мають бути обладнані системою автоматичної евакуації пасажирів. Тобто, під час зникнення напруги пасажири ліфта зможуть прибути до найближчого поверху та відчинити двері.

Крім того, ліфти мають бути оснащені прогумованими тяговими елементами замість сталевих канатів. Це допоможе зменшити вібрацію та рівень шуму.

Кожен з учасників тендера зобов’язаний надати замовнику ескізний варіант оформлення внутрішньої частини кабіни ліфтів. Гарантійний термін експлуатації становитиме 25 років.

Аукціон відбудеться 13 липня. Водночас монтаж ліфтів на Банковій мають завершити до 20 грудня цього року.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань оголосило тендер на закупівлю інструментів для паяння м’яким і твердим припоєм (паяльних станцій).

Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило факт закупівлі паяльних станцій. Зазначену закупівлю начебто оголошено  для виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань.

  • Раніше Департамент охорони здоров’я міста Києва оголосив тендер на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Раніше закупити 1 млн доз вакцини для киян обіцяв мер Віталій Кличко.
Теги: Офіс Президента, лифт, тендер

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