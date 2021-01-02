Президент Франції Еммануель Макрон повинен відвідати з візитом Україну в першій половині 2021 року.

Про це розповів у своїй статті для видання ZN.UA заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Він зазначив, що на Банковій планують продовжувати українсько-французьку взаємодію в політичній та економічній сферах.

“У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проєктів”, – поінформував Жовква.

Крім того, він анонсував візит до України прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

“Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єр-міністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду в Україну, що має відбутися у 2021 році”, – повідомив заступник голови ОПУ.

Жовква наголосив, що Україна ставить за мету “побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, у тому числі на найвищому”.

“На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США. Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році”, – розповів він.

За словами Жовкви, серед важливих завдань у взаєминах із США – “налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України”.

“Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України. Окремий блок питань — нові економічні проєкти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій”, – повідомив Жовква.