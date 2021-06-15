Президент Володимир Зеленський поспілкувався з представниками західних ЗМІ в новому робочому кабінеті, в якому з'явилася неонова вивіска і стіна штучних джунглів.

Про це повідомив керівник фотослужби українського бюро Associated Press Єфрем Лукацький у Facebook.

“Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки “Острів скарбів” або “Пірати Карибського моря”. Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з’являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами”, – написав фотокореспондент.

Позаду крісла Зеленського на стіні висить неонова вивіска “Центр Дії Президента”.

Фото: Efrem Lukatsky

Напередодні Володимир Зеленський дав інтерв’ю закордонним виданням: Reuters, Associated Press і Agence France-Press.