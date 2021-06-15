Про це повідомив керівник фотослужби українського бюро Associated Press Єфрем Лукацький у Facebook.
“Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки “Острів скарбів” або “Пірати Карибського моря”. Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з’являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами”, – написав фотокореспондент.
Позаду крісла Зеленського на стіні висить неонова вивіска “Центр Дії Президента”.
Фото: Efrem Lukatsky
Напередодні Володимир Зеленський дав інтерв’ю закордонним виданням: Reuters, Associated Press і Agence France-Press.
- Нагадаємо, що у 2019 році голова Адміністрації Президента Андрій Богдан в ефірі програми “Підсумки” заявив про бажання Зеленського переїхати з АП на Банковій. “Це буде open space, зі скляними стінами, куди зможе спокійно прийти будь-який громадянин України”, – пояснив Богдан, підкресливши, що для старої будівлі розглядається кілька варіантів: продати або створити музей української державності.
- Директор київської ріелторської компанії Valion Артур Пилипчук заявив, що продати будівлю Адміністрації Президента – дуже складне завдання, що вимагає колосальних ресурсів.