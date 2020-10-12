Про це в інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна” заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Як відомо, 7 жовтня під час візиту до Лондона міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали Меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах.

За словами Жовкви, цей документ не зобов’язує сторони до будь-чого, але підтверджує готовність до діалогу. Одна з тем переговорів — будівництво в Україні нових військово-морських баз: на Азовському та на Чорному морі. Такі бази можуть бути побудовані з залученням фахівців з Великої Британії.

“Україна потребує створення фактично з нуля військово-морських баз. І наголошу, що не британська військово-морська база буде розміщена в Україні, а українська база буде побудована із залученням британських фахівців. Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їхні помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському“, — пояснив Жовква.

Заступник голови Офісу президента також додав, що під час зустрічі у Лондоні обговорювалися конкретні терміни будівництва баз, президенту Зеленському демонстрували інформацію про можливості британських компаній.

“Жодних якихось кількісних показників, цифр немає в меморандумі. Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів – це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво таких компонентів. В найближчі місяці будуть йти інтенсивні переговори”, — наголосив він.